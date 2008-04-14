Голова комітету ВР про земельний кадастр і ”зворотний бік медалі”

Голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Микола ПРИСЯЖНЮК висловлюється за збереження Україною статусу держави, яка виробляє великі обсяги сільськогосподарської продукції.

Про це М.ПРИСЯЖНЮК сказав в інтерв’ю УНІАН у Житомирі.

"Саме тому, - вважає він, - при прийнятті закону про кадастр і про ринок земель фахівцям у першу чергу потрібно підрахувати, скільки нам в Україні необхідно аграрної землі... Без кадастру землі входити у ринок землі ми не маємо права", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, в Україні нашвидкоруч розпаювали землю і тепер "видно зворотний бік медалі, коли у приватні руки відійшли навіть стратегічно важливі для держави землі з природними корисними копалинами".

При цьому депутат зазначив, що наразі в Україні виникають проблеми з транспортуванням електроенергії саме тому, що лінії електропередачі мають проходити через розпайовані приватні землі. "Доводиться або знищувати ліс, або збільшувати затрати для того, щоб обійти ці землі", - сказав М. ПРИСЯЖНЮК.

Він також вважає, що до проблеми ринку землі слід підходити максимально багатовекторно і в жодному разі не змішувати два питання - ринок землі і продовольчу безпеку країни.

"Я переконаний, що наша держава повинна бути країною, яка експортує сільгосппродукцію. Шляхом квотування потрібно підтримувати нашого виробника, вміло регулювати імпорт сільськогосподарської продукції і стимулювати експорт продуктів харчування через ваучери", - зазначив депутат.