Призначено нового голову міліції Одеси

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

На сайті МВС повідомляється, що Олег Макуха народився у Донецькій області, працює в органах внутрішніх справ з 1989 року. Крім того, має досвід роботи у підрозділах карного розшуку та управлінні боротьби із організованою злочинністю.

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Керівник одеського обласного управління міліції Гіоргі Лорткіпанідзе побажав новопризначеному главі плідної роботи, взаєморозуміння з колективом та громадськістю.

У свою чергу Олег Макуха під час представлення запевнив, що професіоналізм підлеглих він буде оцінювати виключно за результатами їхньої роботи.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня міністр МВС Арсен Аваков в Одесі представив нового начальника ГУ МВС області Гіоргі Лорткіпанідзе.

Лорткіпанідзе у Грузії обіймав посади заступника міністра внутрішніх справ, був керівником Департаменту з виконання покарань.