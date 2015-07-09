Через курс долара виїзний туризм в Україні продовжує падати

Про це йдеться у статті Галини Корби в журналі "Новое время".

У 2013 році путівка на сім'ю з трьох осіб на шість ночей у турецькому чотиризірковому готелі обходилася приблизно в 8 тис. грн, цього літа за такий відпочинок доведеться викласти вже близько 25 тис. грн. Українські готелі теж підняли ціни на 20-25 % в нинішньому сезоні, але навіть при цьому ті ж шість ночей в Одеській області обійдуться значно дешевше — в середньому 4 тис. грн., пише Корба.

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За словами автора, літню Одесу заполонили свої — українці, які раніше їздили в Крим чи за кордон. Останні події в країні змусили їх відмовитися від звичного відпочинку. Але якщо Крим став недоступний з політичних причин, від закордонних курортів відлякує курс долара, який виріс майже в три рази з докризових часів.

"Виїзний туризм буде невблаганно скорочуватися. Внутрішній туризм, навпаки, набирає обертів. Тільки за перші шість місяців 2015-го він зріс на 25 %, а місцями на всі 30 % в порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - йдеться в статті.

Повну статтю читайте у випуску журналу "Новое время".