У Маріуполі запобігли теракту завдяки дзвінку аноніма (фото)

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Анонімний телефонний дзвінок про можливе скоєння вибуху у центральній частини Маріуполя оперативному черговому УСБУ в Донецькій області надійшов 8 липня о 14:30. Після цього правоохоронці виявили вибухівку.

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"Бомба складалася з 200-грамової тротилової шашки, детонатора з годинниковим механізмом, елементів живлення та предметів ураження (цвяхи, металеві гайки, гвинти тощо)", - йдеться у повідомленні відомства.

Саморобний вибуховий пристрій знешкодили шляхом гідрознищення на місці виявлення: це дозволило уникнути жертв серед мирного населення та пошкодження навколишніх будинків.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.