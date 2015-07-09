Генпрокуратура підозрює командира роти "Торнадо" та його підлеглих у розбещенні неповнолітніх

Про це Генеральна прокуратура України повідомляє на свої сторінці у Facebook.

"Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою командира роти міліції особливого призначення Онищенка Р. І. та його підлеглих у вчиненні ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчими здобуто відомості про вчинення окремими бійцями зазначеної роти спільно з іншими цивільними особами кримінальних правопорушень пов’язаних зі статевою недоторканістю дітей.

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"У зв’язку з цим до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх). Саме у зв’язку зі здійсненням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні як свідок на допит викликається Саванчук Світлана, якій достеменно можуть бути відомі обставини вчинення цього кримінального правопорушення", - додали у Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат бійців роти "Торнадо", член ради правозахисної групи "Січ" Віталій Погосян заявив, що бійців "Торнадо" не звинувачують у скоєнні жодного військового злочину.

17 червня суд заарештував вісьмох бійців роти "Торнадо" за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували їх.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо".

Слідчі і прокуратура провели обшук на базі розформованої роти "Торнадо" у Привільному Луганської області.

Адвокат Погосян заявив, що його підзахисних піддають тортурам на допитах.