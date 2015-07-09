Генпрокуратура підозрює командира роти "Торнадо" та його підлеглих у розбещенні неповнолітніх
Головною військовою прокуратурою розслідується кримінальне правопорушення щодо командира роти "Торнадо" Руслана Онищенка та його підлеглих, пов’язане зі статевою недоторканістю дітей.
Про це Генеральна прокуратура України повідомляє на свої сторінці у Facebook.
"Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою командира роти міліції особливого призначення Онищенка Р. І. та його підлеглих у вчиненні ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчими здобуто відомості про вчинення окремими бійцями зазначеної роти спільно з іншими цивільними особами кримінальних правопорушень пов’язаних зі статевою недоторканістю дітей.
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"У зв’язку з цим до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх). Саме у зв’язку зі здійсненням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні як свідок на допит викликається Саванчук Світлана, якій достеменно можуть бути відомі обставини вчинення цього кримінального правопорушення", - додали у Генпрокуратурі.
Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат бійців роти "Торнадо", член ради правозахисної групи "Січ" Віталій Погосян заявив, що бійців "Торнадо" не звинувачують у скоєнні жодного військового злочину.
17 червня суд заарештував вісьмох бійців роти "Торнадо" за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували їх.
Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо".
Слідчі і прокуратура провели обшук на базі розформованої роти "Торнадо" у Привільному Луганської області.
Адвокат Погосян заявив, що його підзахисних піддають тортурам на допитах.