Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков повідомив на брифінгу.

«Сьогодні я підписав наказ про розформування роти «Торнадо». Усіх виведено за штат», - заявив міністр.

«Службове розслідування на чолі з керівником департаменту внутрішньої безпеки вже розпочато... Кожен проведе пряму співбесіду, щодо кожного буде висунуто чи не висунуто обвинувачення, і хтось продовжить свою службу далі, хтось ні, хтось потрапить під судове переслідування, а хтось ні», - додав Аваков.

При цьому він зазначив, що це нормальний процес очищення в лавах МВС.

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Як повідомляв УНІАН, учора, 17 червня, співробітники департаменту внутрішньої безпеки МВС і Головної військової прокуратури ГПУ затримали командира і сімох бійців роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо». Вони підозрюються у скоєнні низки тяжких злочинів на території Луганської області.

Сьогодні Аваков уточнив, що ці затримані «звинувачуються, зокрема, в незаконному позбавленні волі і викраденні місцевих жителів, вбивстві і низці інших тяжких злочинів».