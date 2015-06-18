Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо"
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».
Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков повідомив на брифінгу.
«Сьогодні я підписав наказ про розформування роти «Торнадо». Усіх виведено за штат», - заявив міністр.
«Службове розслідування на чолі з керівником департаменту внутрішньої безпеки вже розпочато... Кожен проведе пряму співбесіду, щодо кожного буде висунуто чи не висунуто обвинувачення, і хтось продовжить свою службу далі, хтось ні, хтось потрапить під судове переслідування, а хтось ні», - додав Аваков.
При цьому він зазначив, що це нормальний процес очищення в лавах МВС.
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Як повідомляв УНІАН, учора, 17 червня, співробітники департаменту внутрішньої безпеки МВС і Головної військової прокуратури ГПУ затримали командира і сімох бійців роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо». Вони підозрюються у скоєнні низки тяжких злочинів на території Луганської області.
Сьогодні Аваков уточнив, що ці затримані «звинувачуються, зокрема, в незаконному позбавленні волі і викраденні місцевих жителів, вбивстві і низці інших тяжких злочинів».