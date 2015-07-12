"Правий сектор" проводить акцію протесту під стінами Львівської ОДА

Як повідомив УНІАН прес-секретар львівського "ПС" Тарас Кузяк, ще ввечері 11 липня активісти принесли під стіни ОДА шини і намети і почали безстрокову акцію на підтримку вимог, оприлюднених керівництвом "ПС" щодо подій у Мукачевому.

Читайте такожХарківський осередок "Правого сектора" розпочав пікет ОДАЗа словами Тараса Кузяка, активісти також сьогодні встановили "блокпост" на трасі Київ-Чоп поблизу села Деревач "з метою виключення відправки на Закарпаття бійців колишнього спецпідрозділу "Беркут" і зброї для знищення патріотів".

Як сказав Тарас Кузяк, активістів "ПС" Львівської області вже підтримали громадські організації і рухи "Волонтерський рух Зимної води", "Допомога армії", "Варта-1","Рабів до раю не пускають", "Самооборона львівського Євромайдану", "Економічний бойкотний рух".