Голова Львівської ОДА назвав вибухи у місті діями за московським сценарієм

Вибухи на двох дільничних пунктах міліції у Львові – це дії, які йдуть в унісон з діями російських терористів і за сценаріями Москви для дестабілізації ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН про це йдеться в заяві голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки, оприлюдненій на офіційному сайті Львівської ОДА.

„Сьогодні в Львові внаслідок умисних злочинних дій бандитів постраждали дві людини. Це свідчить про те, що бандитизм став на шлях війни не тільки на Закарпатті. Такі дії йдуть в унісон з діями російських терористів і за сценаріями Москви для дестабілізації ситуації в Україні”, - наголошується у заяві.

Читайте такожПостраждалій в результаті вибуху у Львові ампутували ногу і видалили нирку - медики

Він також закликав громадських активістів та жителів області організувати спільно з органами правопорядку патрулювання територій населених пунктів „задля спротиву паніці, якої так від нас хочуть бачити наші вороги, і для чого вони вчиняють диверсійні акти”.

Як повідомляв УНІАН, у Львові сьогодні вранці з інтервалом в годину пролунали вибухи у двох дільничних пунктах міліції Шевченківського району. В результаті вибухів постраждали двоє міліціонерів, які наразі госпіталізовані в тяжкому стані.

Міністерство внутрішніх справ пов'язує вибухи у Львові з подіями у Мукачевому Закарпатської області, де на вихідних виник конфлікт зі стріляниною між «Правим сектором» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За основною версією, що розглядається слідчими, вибухи є диверсіями з метою дезорганізувати роботу державних органів та посіяти паніку серед мирного населення.