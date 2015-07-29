РФ вже "почистила" акаунти родичів затриманого на Донбасі російського офіцера

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

"Після затримання Старкова ми неодноразово намагалися зв'язатися з його родиною, але побачили, що дані в соцмережах знищені. Ми вийшли з його телефона на одну людину в його близькому колі, щоб він подбав про сім'ю Старкова, дізнався, де вона. Однак на місці родини Старкова вже не виявилося, і де вона, ми можемо тільки здогадуватися", - зазначив Грицак.

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на Державну прикордонну службу України, близько 22.00 25 липня співробітники Держприкордонслужби на контрольному посту «Березове» (Донецька область) затримали «КамАЗ» з боєприпасами. У транспортному засобі, який заїхав з окупованої території, були дві людини у військовій формі.

Після затримання вантажівки прикордонники попередньо з'ясували, що один з чоловіків - кадровий військовослужбовець збройних сил РФ у званні «майор», а інший входить до складу незаконних збройних формувань.

Президент РФ Володимир Путін неодноразово заявляв, що в Україні немає російських військових.