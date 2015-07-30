Влада заборонила полювання в трьох прифронтових районах Дніпропетровщини

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, про це йдеться у розпорядженні заступника голови ОДА Олега Кужмана.

Як наголошується в повідомленні, 1 серпня на Дніпропетровщині відкриється сезон полювання на пернату дичину. Однак у трьох прифронтових районах області - Межівському, Покровському та Петропавлівському, що межують з Донецькою областю, а також з Харківською та Запорізькою областями, що прилягають до зони бойових дій, мисливцям стріляти заборонено.

"Наше першочергове завдання – зберегти життя та здоров'я жителів регіону від небезпечних ситуацій. Для цього ми приділяємо максимум уваги районам, що межують із зоною конфлікту. Це зона підвищеного ризику. Тому про полювання в цих районах не може йти й мови", - цитує прес-служба заступника голови Дніпропетровської ОДА.

Заборона на полювання триватиме до завершення збройного конфлікту на сході України.

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