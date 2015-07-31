Питання про підсудність Савченко вирішуватиметься Ростовським обласним судом – адвокат

«Клопотання захисту задоволено. Питання про підсудність вирішуватиметься Ростовським обласним судом», - написав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Савченко звернулася в Генпрокуратуру РФ з проханням перенести розгляд її справи із суду Донецька Ростовської області. Савченко зазначила, що проведення суду в безпосередній близькості до зони конфлікту на Донбасі становить небезпеку для неї, її адвокатів і сім'ї.

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Довідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

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В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про звинувачення у замаху на вбивство та вбивство.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.

Сьогодні, 30 липня, Савченко доставили в Донецький міський суд Ростовської області Росії на попереднє слухання у порушеній проти неї кримінальній справі.