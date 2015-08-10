У Росії прокуратура вимагає заблокувати одну з найбільших спільнот "ВКонтакте"

У відомстві перевірили спільноту і знайшли "інформаційні матеріали, що ображають почуття віруючих, які принижують різні групи людей за ознаками релігійної і національної приналежності", повідомляє Російська служба ВВС.

"Оглядом віртуальної спільноти "MDK" також виявлені інформаційні матеріали, що завдають шкоди психічному здоров'ю дітей, підлітків, молоді", - заявили в прокуратурі.

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У відомстві уточнили, що перевірка проводилася за заявою громадянина, його ім'я не називається.

Заява про визнання інформації, опублікованої в спільноті, забороненою на території Росії відправлено в Смольнинський суд.

У повідомленні наголошується, що в матеріалах справи є висновок експертів Державного педагогічного університету ім. Герцена, в якому підтверджується наявність образливих і принизливих постів в MDK.

У групі в основному публікуються різні демотиватори, які часто містять нецензурні вислови. На паблік підписані понад 6 млн осіб.

Раніше паблік вже намагалися заблокувати за образливий жарт про смерть Жанни Фріске.