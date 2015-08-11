В полі під Волновахою на вибуховому пристрої підірвалася жінка
18:51, 11 серпня 2015Суспільство
313 0
Під Волновахою на Донеччині жінка підірвалася на вибуховому пристрої.
Під Волновахою жінка підірвалася на вибуховому пристрої / Фото Константина Реуцкого
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМВС України в Донецькій області, 50-річна мешканка Донецька постраждала в полі неподалік від контрольно-пропускного пункту поблизу с. Березового.
Читайте такожПоблизу Мар'їнки чоловік підірвався на розтяжці
Постраждала доставлена до лікарні Волновахи з чисельними осколковими пораненнями, перебуває у тяжкому стані, поінформували в міліції.
«Встановлено, що під час зупинки на трасі жінка відійшла в поле, де натрапила на вибуховий пристрій, який спрацював», - зазначається в повідомленні.
Обставини події встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter