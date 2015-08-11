В полі під Волновахою на вибуховому пристрої підірвалася жінка

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМВС України в Донецькій області, 50-річна мешканка Донецька постраждала в полі неподалік від контрольно-пропускного пункту поблизу с. Березового.

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Постраждала доставлена до лікарні Волновахи з чисельними осколковими пораненнями, перебуває у тяжкому стані, поінформували в міліції.

«Встановлено, що під час зупинки на трасі жінка відійшла в поле, де натрапила на вибуховий пристрій, який спрацював», - зазначається в повідомленні.

Обставини події встановлюються.