На тилове забезпечення ЗСУ цього року передбачено понад 7 млрд грн - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

Зокрема, говорячи про матеріально-технічне забезпечення Збройних сил України, Мехед зазначив, що річним планом закупівель на поточний рік за напрямом тилового забезпечення планується централізовано поставити товарів і послуг для ЗСУ на суму понад 7 млрд грн.

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На сьогоднішній день, сказав він, укладено 495 договорів та додаткових угод на суму 5 млрд 600 млн грн. Зокрема, 43 договори на постачання паливно-мастильних матеріалів загальною сумою близько 2 млрд грн; 336 договорів та 48 додаткових угод на закупівлі речового майна на суму близько 2 млрд грн; 54 договори та додаткові угоди щодо надання послуг з харчування на суму понад 1,5 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Міністерство оборони продовжує роботу по переводу системи забезпечення військ на стандарти НАТО. Зокрема, затверджено ряд наказів про використання угод по стандартизації в НАТО. Це "Методи балістичних випробувань персональних броньованих засобів захисту та бойового обмундирування", "Захист очей військовослужбовців"; "Маркування розмірів для взаємозамінності бойової взуття".