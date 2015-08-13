На Тернопільщині через укус свині загинув фермер

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв'язків Тернопільського обласного управління міліції, трагедія сталася 11 серпня у селі Цебрів Зборівського району. Тіло чоловіка виявив місцевий житель, а фельдшер повідомила про випадок районний відділ міліції.

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Спочатку за фактом смерті чоловіка міліціонери відкрили кримінальне провадження, кваліфіковане за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Однак 12 серпня судово-медична експертиза встановила, що смерть тернополянина настала від великої крововтрати внаслідок укусу тварини.

Виявилося, що кнур укусивши чоловіка, перекусив стегнову артерію.