На Тернопільщині через укус свині загинув фермер
17:47, 13 серпня 2015Суспільство
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На Тернопільщині внаслідок укусу свині загинув 39-річний фермер.
Кнур перекусив фермеру стегнову артерію / Фото УНИАН
Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв'язків Тернопільського обласного управління міліції, трагедія сталася 11 серпня у селі Цебрів Зборівського району. Тіло чоловіка виявив місцевий житель, а фельдшер повідомила про випадок районний відділ міліції.
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Спочатку за фактом смерті чоловіка міліціонери відкрили кримінальне провадження, кваліфіковане за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Однак 12 серпня судово-медична експертиза встановила, що смерть тернополянина настала від великої крововтрати внаслідок укусу тварини.
Виявилося, що кнур укусивши чоловіка, перекусив стегнову артерію.
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