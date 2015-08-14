Синоптики пообіцяли останні вихідні спопеляючій спеки

У суботу, 15 серпня, короткочасні грозові дощі можливі в усіх областях, 16 серпня переважатиме суха погода з локальними дощами на сході України і в Криму, повідомляє «Оpogode».

У західній частині в суботу місцями пройдуть невеликі дощі з грозами, в неділю - без опадів. Температура повітря вночі 15-20 градусів тепла, вдень 28-34 градуси тепла.

У північних областях у суботу можливі грозові дощі, в неділю буде сухо і спекотно. Температура повітря вночі 17-23 тепла, вдень 26-31 градус тепла.

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В центральній частині у суботу можливі грозові дощі, в неділю буде сухо і спекотно. Температура повітря вночі 20-25 тепла, вдень 30-36 градусів тепла.

У східних областях місцями пройдуть невеликі дощі з грозами. Температура повітря вночі 20-25 тепла, вдень 30-36 градусів тепла.

У південній частині можливі локальні грозові дощі. Температура повітря вночі 21-26 градусів тепла, вдень 30-35, місцями до 37 градусів тепла.

У Києві в суботу можливі грозові дощі, в неділю буде сухо і спекотно. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, вдень 27-29 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується східний, 5-12 м/с.