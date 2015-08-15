У Луцьку понад тисячу осіб прийшли попрощатися з депутатом Єремеєвим (фоторепортаж)

У Луцьку понад тисячу людей прийшли попрощатися із народним депутатом від Волині, керівником депутатської групи «Воля народу” Ігорем Єремеєвим.

Як передає кореспондент УНІАН, тіло покійного до Луцька привезли ще вчора, 14 серпня, ввечері.

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У центрі міста до 14 години перекрито рух транспорту. Під час панахиди, яка відбувалася у верхньому храмі Свято-Троїцького Собору УПЦ КП, були присутні лише рідні, друзі та найближчі люди. Віддати останню шану прибули, зокрема, народні депутати України 8-го скликання Володимир Литвин, Сергій Мартиняк, Степан Івахів, Ігор Лапін, народний депутат кількох скликань Катерина Ващук, міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський, який свого часу був генеральним директором групи компаній “Континіум”, Луцький міський голова Микола Романюк та голова Волинської обласної державної адміністрації Володимир Гунчик.

У храмі журналістам заборонили проводити фото- і відеозйомку, мотивуючи це проханням рідних. На брамі Собору навіть з’явилися відповідні наліпки з попередженнями про заборону ведення зйомки. Після втручання митрополита Луцького та Волинського Михаїла, охорона дозволила знімати вже на території Собору.

Після панахиди труну із тілом Єремеєва пронесли Театральним майданом до будівлі Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, де відбулося прощання із покійним. Театральний майдан був майже повністю заповнений людьми, Попрощатися з покійним прийшло й багато військових, яким він активно допомагав. Люди стояли в довжелезній черзі, щоб попрощатися з Єремеєвим.

Поховають народного депутата на малій батьківщині - у селі Острожець Млинівського району Рівненської області поряд із могилою батька. Сьогодні в Острожці оголошено День жалоби та приспущено державні прапори.

Як повідомляв УНІАН, Єремеєв отримав черепно-мозкову травму під час кінної прогулянки. Вдень 26 липня він перебував у реанімаційному відділенні Луцької міської клінічної лікарні, потім його планували перевезти до Києва. 28 липня Єремеєва доставили на лікування за кордон, в одну з європейських клінік.

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12 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Єремеєв помер у закордонній лікарні.

Єремеєв народився у 1968 році в селі Острожець Млинівського району Рівненської області. У 1992 році створив приватне підприємство “Континіум” (нафтопереробка, АЗС, харчова промисловість). Був народним депутатом IV, VII та VIII скликань, обраним в окрузі №23, Волинська область.

У ВР VII скликання став співголовою депутатської групи "Суверенна європейська Україна". У ВР VIII скликання був обраний головою групи "Воля народу".