У курортній зоні Одеси згоріло кафе
11:27, 17 серпня 2015Суспільство
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У курортній зоні Одеси на Французькому бульварі згоріло кафе.
Унаслідок пожежі ніхто не постраждав / mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління ДСНС в Одеській області, 16 серпня о 23.35 у службу порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на Французькому бульварі виникло загорання дерев'яного помосту, підсобного приміщення та покрівлі кафе «Санторин». Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 150 кв. м.
Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
Як повідомляв УНІАН, в ніч з 4 на 5 серпня в Одесі у Лузанівці виникла сильна пожежа у барі «Бікіні».
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