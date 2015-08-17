Сьогодні річниця предстоятельства Митрополита Онуфрія

Привітати Предстоятеля Української Православної Церкви з цією річницею приїхали віряни з усієї України, а також з його рідної Буковини, повідомляє Центр інформації УПЦ.

Як відомо, 24 лютого 2014 року через тяжку хворобу Блаженнішого Митрополита Володимира Священний Синод УПЦ обрав митрополита Онуфрія на посаду місцеблюстителя Київської кафедри.

13 серпня 2014 року він був обраний Предстоятелем УПЦ. Інтронізація відбулася 17 серпня минулого року у Києво-Печерській лаврі.

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Довідка. Митрополит Онуфрій (Орест Володимирович Березовський) народився 5 листопада 1944 року в селі Коритне Вашковецького, нині Вижницького, району Чернівецької області в родині священика. У 1961 році закінчив середню школу. Протягом 1962-1964 років навчався в Чернівецькому технічному училищі, потім працював у будівельних організаціях Чернівців.

У 1966 році вступив на загальнотехнічний факультет Чернівецького університету. 1969 року після третього курсу університету був зарахований на другий курс Московської духовної семінарії, яку закінчив у 1972 році.

18 березня 1971 року прийняв чернечий постриг. 20 червня того ж року ченця Онуфрія висвятили в сан ієродиякона, а 29 травня 1972 року - в сан ієромонаха. У 1980 році був возведений у сан ігумена. 28 серпня 1984 року призначений настоятелем Спасо-Преображенського храму Афонського представництва в селі Лукино (станція „Передєлкіно" Московської області).

З 28 червня 1985 року - благочинний Московської Троїце-Сергієвої Лаври. На Різдво 1986 року возведений у сан архімандрита. У 1988 році закінчив Московську духовну академію з вченим ступенем кандидата богослов'я. З 1988 року - намісник Свято-Успенської Почаївської лаври, прослужив до листопада 1990 року. 9 грудня 1990 року хіротонісаний в єпископа Чернівецького і Буковинського. 1994 року возведений у сан архієпископа, 2000 р. - в сан митрополита.