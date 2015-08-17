У Чорнобильській зоні триває ліквідація пожежі

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 12.00 17 серпня рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу між колишніми селами Ковшиловка і Буда Варовичі", - йдеться в повідомленні.

Роботи проводяться в цілодобовому режимі, ситуація контролюється. Окремих осередків тління лісової підстилки, осередків відкритого вогню немає.

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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня на території комплексу лісового господарства «Чорнобильська пуща» в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення між колишніми селами Буда Варовичі і Ковшиловка виникла лісова пожежа на площі 60 га.

Рятувальники вважають, що причиною пожежі став підпал.

Станом на 8.00 15 серпня пожежу було локалізовано на площі 70 га

За інформацією ДСНС, у цьому році кількість пожеж у Чорнобильській зоні є найбільшим за останні 19 років. З початку 2015 року відомство ліквідувало в регіоні вже чотири пожежі на площі 500 га.