Українців стало менше на 164 тисячі за рік - Держстат
Чисельність населення України станом на 1 липня поточного року становила 42,82 млн осіб, що на 164 тис. осіб менше порівняно з показником на 1 липня 2014 року.
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Як зазначається, дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції.
Показник народжуваності, за даними Держстату, в січні-червні поточного року становив 198 287 малюків. У першому півріччі 2014 року цей показник становив 230 772 малюка. Негативний приріст населення, за інформацією Держстату, у першому півріччі поточного року становив 106110 осіб. У першому півріччі минулого року цей показник був нижчий – 85094 особи.
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Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій у регіоні чисельність населення України була істотно скоригована і зменшена до 43 млн з 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.