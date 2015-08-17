РФ відмовилась розслідувати побиття російського журналіста бойовиками "ДНР"

За даними видання, після того, як Канигін був захоплений невідомими силовиками "ДНР", побитий і видворений з території "республіки", редакцією "Нової газети" в СК РФ було направлено заяву про злочин з вимогою порушити кримінальну справу за кількома статтями КК.

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"Такі статті: перешкоджання журналістській діяльності, побої, перевищення службових повноважень із застосуванням насильства і зброї, погроза вбивством, незаконне позбавлення волі, наклеп з використанням службового становища. Підстави — російський Кримінальний кодекс дозволяє порушувати кримінальні справи щодо злочинів, вчинених за межами Росії, якщо потерпілим є громадянин нашої країни. Прецедентів — повно", - пише видання.

Відзначається, то СК РФ неодноразово порушував кримінальні справи за фактом затримання російських журналістів у Києві.

"Вашу заяву про застосування насильства щодо Канигіна П. Ю., що надійшла в Слідчий комітет Російської Федерації, розглянуто. Інформую, що за даним фактом співробітниками органів внутрішніх справ проведено перевірку в порядку ст. 144 і 145 КПК РФ, за результатами якої 26 червня 2015 року прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Роз'яснюю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 27 КПК РФ, кримінальне переслідування не може здійснюватися у разі, якщо є нескасована постанова органу дізнання, слідчого чи прокурора про відмову в порушенні кримінальної справи", - цитують у виданні відповідь СК РФ.

У виданні підкреслили, що оскаржать в суді "всю цю безсоромність" і попросять дати публічне роз'яснення, чому відомство ділить потерпілих на "правильних" і "неправильних".

Як повідомляв УНІАН, бойовики "ДНР" після затримання, 4 години допитували російського журналіста Канигіна через те, що при ньому була виявлена візитка українського журналіста Олексія Мацуки.