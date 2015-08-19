До святкових вихідних в Україні знову потеплішає

В цілому, в Україні без опадів, лише в карпатському регіоні та на півдні Одеської області очікуються короткочасні дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Нічна температура становитиме 7-12 градусів вище нуля, на Закарпатті та у південній частині до 16 градусів зі знаком плюс, вдень 18-23 градусів, на крайньому півдні до 26 градусів вище нуля.

У Києві без опадів, температура вночі 10-12 градусів, вдень 20-22 градусів вище нуля.

Читайте такожВ Японії через аномальну спеку госпіталізовано понад 10 тисяч жителів

У п'ятницю, 21 серпня синоптики прогнозують відсутність опадів, лише в карпатському регіоні місцями грозові дощі. Температура повітря вночі становитиме 8-13 градусів, вдень 21-26 градусів, в Карпатах 16-20 градусів вище нуля; у південній частині вночі 12-17 градусів, вдень 23-28 градусів зі знаком плюс.

У Києві 21 серпня опадів не очікується, температура вночі 11-13 градусів, вдень 22-24 градусів вище нуля.