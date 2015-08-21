В Одесі нові поліцейські вийдуть на патрулювання 25 серпня

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю головного управління МВС в Одеській області, до Одеси вже прибули 40 службових автомобілів.

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«Міністерство внутрішніх справ України виділило 40 службових автомобілів для нових поліцейських, які розпочнуть виконання своїх обов'язків в Одесі. Нові патрульні поліцейські вийдуть на вулиці міста вже 25 серпня», - зазначили у відділі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі 18 серпня представили нову патрульну поліцію, яка вийде на вулиці міста 25 серпня. А 24 серпня, на День незалежності, відбудеться випуск першої групи тих, хто завершив спеціальну підготовку.

Навчання проходило на базі Одеського університету міністерства внутрішніх справ під керівництвом інструкторів із каліфорнійської поліції. Курсанти вчилися затримувати підозрюваних, оглядати транспортні засоби, евакуювати поранених.