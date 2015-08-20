Яценюк їде до Львова у день старту там роботи нової патрульної поліції

Про це повідомило УНІАН джерело у ГУ МВС України у Львівській області.

У Львові 23 серпня Яценюк перебуватиме з робочою поїздкою у Львові, де дасть старт роботі новій поліції. Цього ж дня поліція приступить до патрулювання міста.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні повідомив, що 23 серпня у Львові о 10.00 в День державного прапора стартує робота нової патрульної поліції. 600 нових поліцейських вийдуть на патрулювання міста. Главою патрульної поліції Львова призначено 26-річного молодшого сержанта Юрія Зозулю.

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2 липня Верховна Рада прийняла Закон «Про Національну поліцію». Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ. Патрульна поліція повинна замінити патрульно-постову службу та ДАІ.

Нова поліція вже почала працювати в Києві.

Триває створення патрульної поліції Закарпаття, Дніпропетровська, Львова, Харкова, Одеси, Миколаєва, Хмельницького та Сум.