Яценюк їде до Львова у день старту там роботи нової патрульної поліції
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 23 серпня візьме участь у заходах з нагоди старту роботи нової патрульної поліції у Львові.
Про це повідомило УНІАН джерело у ГУ МВС України у Львівській області.
У Львові 23 серпня Яценюк перебуватиме з робочою поїздкою у Львові, де дасть старт роботі новій поліції. Цього ж дня поліція приступить до патрулювання міста.
Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні повідомив, що 23 серпня у Львові о 10.00 в День державного прапора стартує робота нової патрульної поліції. 600 нових поліцейських вийдуть на патрулювання міста. Главою патрульної поліції Львова призначено 26-річного молодшого сержанта Юрія Зозулю.
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2 липня Верховна Рада прийняла Закон «Про Національну поліцію». Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ. Патрульна поліція повинна замінити патрульно-постову службу та ДАІ.
Нова поліція вже почала працювати в Києві.
Триває створення патрульної поліції Закарпаття, Дніпропетровська, Львова, Харкова, Одеси, Миколаєва, Хмельницького та Сум.