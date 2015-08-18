BBC: В Одесі представили нову патрульну поліцію (фото, відео)

В Одесі представили нову патрульну поліцію, яка вийде на вулиці міста 25 серпня. А 24 серпня, на День незалежності, відбудеться випуск першої групи тих, хто завершив спеціальну підготовку, передає BBC Україна.

Навчання проходило на базі Одеського університету міністерства внутрішніх справ під керівництвом інструкторів із каліфорнійської поліції. Курсанти вчилися затримувати підозрюваних, оглядати транспортні засоби, евакуювати поранених.

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Церемонію представлення у вівторок відвідав губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі, повідомляє позаштатний кореспондент BBC Україна в Одесі.

"У нас у Грузії була така сама міліція, як і в Україні. Корумпована, яку народ не поважав і ненавидів. Ми усіх розпустили і набрали нових", - заявив пан Саакашвілі, додавши, що "в Одесі ми зробимо поліцію ще кращу за американську, хоча інструктори тут з Америки".

За словами одеського губернатора, нинішніх правоохоронців треба поступово замінити.

"Якщо ми не замінимо прокурорів і старих міліціонерів, реформу буде дискредитовано", - заявив пан Саакашвілі.

Водночас він закликав і громадян потурбуватися про нових охоронців порядку.

"Нинішня міліція звикла, що її ненавидять. Але як тільки громадяни полюблять нову поліцію, ці хлопці без любові і дня не проживуть. Вони не братимуть хабарів, вони захищатимуть громадян", - сказав чиновник.

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Раніше в МВС заявили, що міліція в Україні повністю зникне за три місяці, а замість неї почне працювати національна поліція.

До складу останньої увійдуть підрозділи кримінальної та патрульної поліції, органи досудового розслідування, поліція охорони, спецполіція та поліція особливого призначення.

Перша патрульна поліція в Україні вже працює у Києві. У низці інших місттривають набір і навчання.