В Севастополі школярам почали роздавати російські паспорти
21 серпня біля Меморіалу героїчної оборони Севастополя 28 школярам вручили паспорти Російської Федерації.
Церемонію приурочили до святкування Дня державного прапора Росії, який відзначають 22 серпня.
«Сьогодні у вас велике свято – день громадянського повноліття. Ви отримуєте документ, який засвідчує, що ви є громадянами великої країни, спадкоємцями її трудової і бойової слави. Ви – громадяни Російської Федерації і цим сказано все», – сказали школярам на церемонії, повідомляє Крим.Реалії.
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День Державного прапора Російської Федерації – офіційне свято, яке встановлене 1994 року указом президента Російської Федерації і відзначається 22 серпня.
Раніше УНІАН повідомляв, що з тимчасово окупованої території і районів проведення АТО в інші регіони переселені 927 тис. 818 осіб, з них 20 тис. 733 із Криму.