В Севастополі школярам почали роздавати російські паспорти

Церемонію приурочили до святкування Дня державного прапора Росії, який відзначають 22 серпня.

«Сьогодні у вас велике свято – день громадянського повноліття. Ви отримуєте документ, який засвідчує, що ви є громадянами великої країни, спадкоємцями її трудової і бойової слави. Ви – громадяни Російської Федерації і цим сказано все», – сказали школярам на церемонії, повідомляє Крим.Реалії.

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День Державного прапора Російської Федерації – офіційне свято, яке встановлене 1994 року указом президента Російської Федерації і відзначається 22 серпня.

Раніше УНІАН повідомляв, що з тимчасово окупованої території і районів проведення АТО в інші регіони переселені 927 тис. 818 осіб, з них 20 тис. 733 із Криму.