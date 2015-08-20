Майже мільйон людей переїхало з Криму і Донбасу в інші регіони країни

З тимчасово окупованої території і районів проведення АТО в інші регіони переселені 927 тис. 818 осіб, повідомляють Новини Донбасу.

Велика частина переселенців із зони АТО - 907 тис. 85 осіб, з АР Крим і Севастополя - 20 тис. 733 осіб. 157 тисяч 913 дітей, 454 тисяч 39 інвалідів і літніх людей.

Читайте такожПольща передала ліки для переселенців із Донбасу

Більшість громадян переїхало у Луганську (210 тис. 859 осіб), Харківську (185 тис. 556 осіб), Донецьку (110 тис. 418 осіб), Дніпропетровську (84 тис. 399 осіб), Запорізьку (64 тис. 893 осіб), Київську (43 тис. 287 осіб) області і м. Київ (39 047 тис. осіб).

Раніше УНІАН повідомляв, що на Дніпропетровщині почалася реконструкція 14 приміщень для розміщення вимушених переселенців, яка буде проводитися за кошти гранту в розмірі 1,5 млн євро, виділеного на цей проект Європейським Союзом.