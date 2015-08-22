США привітали Україну з майбутнім Днем Незалежності (відео)

Про це повідмляє Радіо Свобода.

Він нагадав, що США з моменту схвалення Акту проголошення незалежності України її парламентом цього дня 1991 року є надійним партнером і другом України і підтримують її громадян у побудові сильної, стабільної й демократичної держави.

За його словами, українці, незважаючи на величезні виклики, зробили величезні кроки в досягненні цієї мети – повстали проти деспотичного режиму, скорумпованої бюрократії і агресивного сусіда в ім’я вільного, демократичного і квітучого майбутнього.

Особливо США підтримують тверду відданість України внутрішнім реформам – боротьбі з корупцією, реформі судочинства й енергетичного сектору, налагодженні фінансової системи й поліпшенню ділового клімату, заявив Керрі.

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Держсекретар висловив упевненість, що дружба між двома країнами зростатиме й далі. «Разом ми підтримуватимемо право ваших громадян обирати власний шлях, вільний від зовнішнього примусу. Разом ми будемо домагатися закінчення конфлікту і кровопролиття через повне виконання мінських протоколів. І разом ми забезпечимо, що Україна буде вільною, щоб продовжити важливу роботу зміцнення своїх політичних, економічних і культурних інституцій», – заявив Джон Керрі.

А посольство США в Україні звернулося до українців із відеопривітанням, у якому зі святом Україну вітають працівники посольства, американські політики й інші американці, які перебувають у всіх куточках України.