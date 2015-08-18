В Україні закінчилася шоста хвиля мобілізації

Її план виконано на 50% - замість 25 тис. призвали лише 13 тис, повідомляє ТСН. Експерти пояснюють це явище падінням хвилі патріотизму, яка домінувала в минулому році. "Коли держава косить від війни – вимагати, щоб громадяни не косили, немає ніяких підстав", - вважає директор військових програм Микола Сунгуровський.

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Військові аналітики бачать вирішення ситуації у професійній армії.

У те, що шоста хвиля мобілізації буде останньою в цьому році, не вірять ні експерти, ні самі військові. Як повідомлялося, у Міноборони допускають проведення додаткових хвиль мобілізації.