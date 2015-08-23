У Львові пограбували співробітника Адміністрації президента

Невідомі обікрали автомобіль ГАЗ 21 «Волга», що належить Роману і був припаркований біля центрального міського парку, де проходив пивний фестиваль, повідомляє Zahid.net.

За словами потерпілих крадіжка сталася у період між 17:05 і 17:40. Злодії витягнули з автомобіля два наплечники з документами. За словами Святослава Романа, в одному з наплічників були «дуже важливі речі та документи». Відомо також, що була викрадена досить значна сума грошей, яку планували передати на благодійність волонтерам.

Судячи з того, що скло в автомобілі залишилось неушкодженим, а потерпілі запевняють, що авто було закрите, злодій чи злодії просто витиснули скло у дверцятах донизу і відкрили автомобіль зсередини.

«Сьогодні між 17:05 і 17:40 з бежевої "Волги" на вул. Зарицьких якісь дуже погані люди витягнули з автомобіля два наплечники. У моєму був ноут із зарядкою, телефон із зарядкою, закордонний паспорт, документи та гроші. Просто джек-пот», - розповів Ярема Дух.

Потерпілі уже звернулися у соцмережах до ймовірних очевидців крадіжки з проханням повідомити будь-які подробиці чи прикмети злочинців за телефонами 067 675 8478, 067 676 6972.

У міліції підтвердили факт крадіжки.

Нагадаємо, що два дні тому жертвою автозлодіїв також став новий керівник львівської патрульної поліції Юрій Зозуля. У перший же день його роботи невідомі розбили скло у його автомобілі і вкрали наплечник з двома ноутбуками.