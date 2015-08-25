Міліція не підтверджує інформацію про нічний вибух у центрі Одеси
10:27, 25 серпня 2015Суспільство
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Міліція не підтверджує інформацію про вибух у центрі Одеси.
Інформація про вибух не відповідає дійсності, заявили у МВС / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у МВС Одеської області, сьогодні деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що в ніч на 25 серпня в центрі міста нібито стався вибух, гуркіт якого чули місцеві жителі.
«Співробітники міліції встановили, що зазначена інформація не відповідає дійсності. Ніяких повідомлень про вибухонебезпечні речовини або предмети, у правоохоронні органи не надходило», - наголосили у відділі.
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Нагадаємо, раніше місцеві ЗМІ повідомили, що близько 23.30 24 серпня одеситів налякав сильний вибух в центрі міста.
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