Міліція не підтверджує інформацію про нічний вибух у центрі Одеси

Як повідомили УНІАН у МВС Одеської області, сьогодні деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що в ніч на 25 серпня в центрі міста нібито стався вибух, гуркіт якого чули місцеві жителі.

«Співробітники міліції встановили, що зазначена інформація не відповідає дійсності. Ніяких повідомлень про вибухонебезпечні речовини або предмети, у правоохоронні органи не надходило», - наголосили у відділі.

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Нагадаємо, раніше місцеві ЗМІ повідомили, що близько 23.30 24 серпня одеситів налякав сильний вибух в центрі міста.