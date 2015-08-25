Одеситів налякав нічний вибух у центрі міста - ЗМІ

Про це повідомляє місцеве видання «Таймер».

Повідомляється, що жителі кількох вулиць чули вибух близько 23:30. Офіційна інформація щодо цього інциденту поки відсутня.

«Жителі вулиць Канатної, Малої Арнаутської, району парку Шевченка, Бєлінського, Віри Інбер та низки інших цієї ночі були налякані звуком вибуху», – пише видання.

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Наголошується, що вибух був не великої потужності, і звук від нього чули тільки у центрі міста.

Фахівці поки не визначили, що саме і де вибухнуло.

Варто відзначити, що це не перший вибух в Одесі. У понеділок, 3 серпня, близько 3:18 в Одесі пролунав вибух біля штабу Самооборони.