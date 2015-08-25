Одеситів налякав нічний вибух у центрі міста - ЗМІ
08:49, 25 серпня 2015Суспільство
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Вчора пізно ввечері стався черговий вибух в Одесі.
Вибух був не великої потужності / УНІАН
Про це повідомляє місцеве видання «Таймер».
Повідомляється, що жителі кількох вулиць чули вибух близько 23:30. Офіційна інформація щодо цього інциденту поки відсутня.
«Жителі вулиць Канатної, Малої Арнаутської, району парку Шевченка, Бєлінського, Віри Інбер та низки інших цієї ночі були налякані звуком вибуху», – пише видання.
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Наголошується, що вибух був не великої потужності, і звук від нього чули тільки у центрі міста.
Фахівці поки не визначили, що саме і де вибухнуло.
Варто відзначити, що це не перший вибух в Одесі. У понеділок, 3 серпня, близько 3:18 в Одесі пролунав вибух біля штабу Самооборони.
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