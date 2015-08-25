Кількість зареєстрованих переселенців в Україні досягла 1,45 мільйона осіб
Всього переселенці отримали від держави 2,15 млрд грн.
На підконтрольній Україні території органи соціального захисту станом на 25 серпня зареєстрували 1,45 млн вимушених переселенців із Донбасу та Криму, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.
«Станом на 25 серпня 2015 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 449 245 переселенців, або 1 135 029 сімей з Донбасу та Криму», - йдеться в повідомленні.
Як відзначається, з 490,6 тис. сімей, які звернулися за грошовою допомогою, виплати були призначені 464 тис. сімей. Всього переселенці отримали від держави 2,15 млрд грн.
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Як повідомляв УНІАН, держава виділила близько 3,4 млрд грн для виплати щомісячної фінансової допомоги вимушеним переселенцям з Криму і Донбасу в 2015 році.
За даними інформаційної довідки Управління верховного комісара ООН у справах біженців, 60% переселенців – пенсіонери, 12% – діти, 4% – особи з обмеженими можливостями. Станом на початок серпня цього року найбільше переселенців зареєстровано в Донецькій і Луганській областях (530,3 тис. і 208,3 тис. осіб, відповідно). Велика кількість внутрішньо переміщених осіб перебуває також у Харківській (184,9 тис. осіб), Запорізькій (98,7 тис. осіб) та Київській (104,2 тис. осіб) областях. У Києві налічується 43,3 тис. переселенців.