Кількість зареєстрованих переселенців в Україні досягла 1,45 мільйона осіб

На підконтрольній Україні території органи соціального захисту станом на 25 серпня зареєстрували 1,45 млн вимушених переселенців із Донбасу та Криму, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

«Станом на 25 серпня 2015 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 449 245 переселенців, або 1 135 029 сімей з Донбасу та Криму», - йдеться в повідомленні.

Як відзначається, з 490,6 тис. сімей, які звернулися за грошовою допомогою, виплати були призначені 464 тис. сімей. Всього переселенці отримали від держави 2,15 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, держава виділила близько 3,4 млрд грн для виплати щомісячної фінансової допомоги вимушеним переселенцям з Криму і Донбасу в 2015 році.

За даними інформаційної довідки Управління верховного комісара ООН у справах біженців, 60% переселенців – пенсіонери, 12% – діти, 4% – особи з обмеженими можливостями. Станом на початок серпня цього року найбільше переселенців зареєстровано в Донецькій і Луганській областях (530,3 тис. і 208,3 тис. осіб, відповідно). Велика кількість внутрішньо переміщених осіб перебуває також у Харківській (184,9 тис. осіб), Запорізькій (98,7 тис. осіб) та Київській (104,2 тис. осіб) областях. У Києві налічується 43,3 тис. переселенців.