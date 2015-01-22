Усі модульні містечка для переселенців із Донбасу обіцяють відкрити до кінця лютого

Усі модульні містечка для вимушених переселенців із Донбасу будуть відкриті до кінця лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час відкриття модульного містечка заявив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

«Планується найближчим часом відкрити, протягом двох перших декад лютого, і закінчити протягом лютого всі містечка, які є в Нікополі, Павлограді, Дніпродзержинську, Кривому Розі і в самому місті Запоріжжя», - сказав Зубков.

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Він додав, що в усіх модульних містечках в Україні, які побудовані за допомоги уряду Німеччини, зможуть отримати житло до 4 тисяч вимушених переселенців із Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 січня, в Харкові відкрили перше модульне містечко, в якому розселяться 383 особи.

Відкрите модульне містечко складається з 10 будинків квартирного типу (100 житлових модулів), 3 гуртожитків (84 модулі), пральні (2 модулі) і адміністративно-господарського блоку (3 модулі). Тимчасове житло укомплектоване ліжками, шафами, матрацами, наматрацниками, постільним приладдям, столами, стільцями, кухонним інвентарем, холодильниками, засобами особистої гігієни, санвузлами відповідно до запланованої чисельності людей. Окреме житло додатково обладнане санвузлами для людей з обмеженими можливостями.

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Довідка УНІАН. Проект з надання тимчасового житла жителям Донецької та Луганської областей в зимовий період реалізується на кошти, виділені урядом Німеччини, Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ). Окрім Харкова, до відкриття готуються містечка в Запоріжжі, Кривому Розі, Нікополі, Дніпродзержинську, Павлограді.