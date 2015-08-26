Режисер Майк Лі про вирок Сенцову: "трагедія і ганьба" - BBC

Про це поввідомляє BBC Україна.

"Обурливе поводження з нашим колегою кінорежисером Олегом Сенцовим з боку російської влади - трагедія і ганьба. Він діяв відповідно до своєї совісті і своїх переконань. Його несправедливо і жорстоко засудили, і він повинен бути негайно звільнений", - заявив пан Лі.

Раніше російські режисери та діячі культури також засудили вироки Олегові Сенцову і активісту Олександру Кольченку. Зокрема, Олексій Герман-молодший назвав подію величезною людською трагедією: "Мені дуже шкода, що це відбувається з талановитою людиною Сенцовим, який, по суті, став жертвою обставин".

На підтримку Олега Сенцова також висловилися і українські діячі культури.