"Пекло, якому ми сприяли своїм мовчанням": Російські режисери виступили на захист Сенцова

Російські режисери Олександр Сокуров, Володимир Котт, Володимир Мірзоєв, Олексій Герман-молодший, Павло Бардін, Олексій Федорченко і Аскольд Куров виступили зі зверненнями на захист свого колеги Олега Сенцова, якого звинувачують у підготовці терористичних актів в окупованому Росією Криму, пише Новая газета.

«Руйнується життя, надії, цілий світ людини, - написав Олексій Герман-молодший у зверненні, опублікованому на сайті журналу «Сноб». - Ми звикаємо до жорстокості, до крові, до стану внутрішньої війни. У нас заглушається гуманізм, який для багатьох був якорем».

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Володимир Котт у своєму зверненні задався питанням, чи розуміють прокурори, які беруть участь в процесі, що все, що відбувається — «неосудна політична розправа». Автор стверджує, що якщо вони це усвідомлять, то основна частина відповідальності лежить не на них особисто (оскільки вони просто виконавці), а на «тих, хто віддав наказ». Якщо ж державні обвинувачі не усвідомлюють політичного підґрунтя справи, то, пише Котт, — вони «перестали відрізняти реальність від фантазії Слідчого комітету» і це «пекло, яке сталося на наших очах, і якому ми сприяли своїм мовчанням».

Режисер Аскольд Куров заявив, що вже більше року знімає фільм «Звільнити Олега Сенцова».

Раніше лист з проханням звільнити Олега Сенцова написали члени Європейської кіноакадемії. Вони нагадали, що ключові свідки обвинувачення у справі Сенцова - Олексій Чирній і Геннадій Афанасьєв - відмовилися від своїх показань, заявивши, що вони були дані під тиском.

19 серпня російський державний обвинувач попросив для Сенцова 23 роки позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

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Режисер Олег Сенцов був затриманий у травні минулого року. Його звинувачують в участі у підпалі будинку «Російської громади Криму» і місцевого відділення «Єдиної Росії», а також — у плануванні серії терактів в Криму.

Сенцов, який не визнає анексії Криму, неодноразово називав процес над собою політичним.