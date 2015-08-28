Чернігівська міськрада не підтримала перейменування більше 20 вулиць

Чернігівська міська рада не проголосувала за перейменування 23 вулиць обласного центру, в тому числі 9 - у рамках виконання законодавства про декомунізацію.

Як передає кореспондент УНІАН, на розгляд сесії було винесено проект рішення щодо повернення історичних назв 9 вулицям Чернігова. Ще назви 14 пропонувалося привести до норм українського правопису. Так, комісія з перейменування вулиць запропонувала відновити історичні назви вулиць Єлецької, Успенської, Воскресенської, Ремісничої та інших.

На засіданні сесії розгорнулася дискусія.

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Депутати Чернігівської міськради апелювали до соціально-економічної складової процесу перейменування і одразу запропонували зняти питання з порядку денного.

Міський голова Олександр Соколов наполіг на голосуванні, нагадавши, що за законодавством, якщо орган місцевого самоврядування упродовж трьох місяців не прийме відповідного рішення про перейменування, то цим займатимуться органи державної влади.

Між тим, під час голосування проект рішення не набрав необхідних для схвалення 26 голосів.

Всього у Чернігові необхідно змінити близько 100 радянських назв обласного центру Чернігівщини.