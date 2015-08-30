В Одесі затримали Путіна - Аваков

Про це у своєму Facebook написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Затримали Путіна. В Одесі служба внутрішньої безпеки МВС затримала міліціонера - дрібного хабарника з прізвищем Путін", - повідомив він.

"Дільничного. За хабар 1200 грн з кіоску шаурми", - уточнив глава МВС.

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"Ех, знаю, як у Вас солодко тьохнуло серце при перших словах цього поста. Але поки Путін не той... Поки." - додав Аваков.