"Вам доведеться це зробити": У Євросоюзі хочуть скорочень для українського МВС

Про це заявив глава Консультативної місії ЄС з реформування цивільного безпекового сектора Кальман Міжей, пише Європейська правда.

За його словами, в українських правоохоронних органах "працює дуже багато людей порівняно із західноєвропейськими структурами, зарплати дуже низькі, а всі рішення приймаються за тривалою, складною процедурою".

"Звідси рішення: у правоохоронних органах, в Міністерстві внутрішніх справ мають відбутися скорочення, також частину працівників треба перевести на так звану "продуктивну роботу", де б вони виконували реальну роботу, а не просто створювали бюрократичний ланцюжок і перекладали папери", - наголосив він.

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"Так, це збільшить кількість безробітних, але вам доведеться це зробити – без цього ніяк, адже держава, як ви самі згадали, зараз проходить фінансову кризу", - додав Міжей.

Як наголосив глава місії ЄС, якщо робота проводитиметься ефективно, то протягом року "стануть відомі контури реформи міліції".

"Принцип роботи системи за рік вже має бути ясний", - відзначив він.

Нагадаємо, раніше Міжей заявив, що судді та співробітники міліції мають отримувати більшу зарплату, щоб не підживлювати корупцію.