Українські судді та міліція мають отримувати вищу зарплату, щоб не підживлювати корупцію – місія ЄС
Голова консультативної місії Європейського Союзу з питань реформування сектора цивільної безпеки в Україні Кальман Міжей вважає, що судді та співробітники міліції мають отримувати більшу зарплату, щоб не підживлювати корупцію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії "Попри гуркіт гармат: українські реформ, що ведуть вперед" в рамках 8-го Київського безпекового форуму.
"Те, що стосується судової влади, а також міліції, що необхідно, так це підвищити зарплату. Якщо люди отримують 100 доларів на місяць, вони будуть продовжувати підживлювати корупцію", - вважає Міжей.
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За його словами, це стосується і молодих працівників, тому що управлінська система в Україні всі попередні роки мала тенденцію до псування людей.
"Європейська делегація зараз наполегливо працює з українським урядом, щоб допомогти цій галузі, і я буду з вами відвертим: реформа державної служби повинна бути прискорена, це надзвичайно важливо, особливо у стратегічних галузях ", - зазначив Міжей.
На його переконання, влада України має здійснити радикальні та оперативні реформи.