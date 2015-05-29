Українські судді та міліція мають отримувати вищу зарплату, щоб не підживлювати корупцію – місія ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії "Попри гуркіт гармат: українські реформ, що ведуть вперед" в рамках 8-го Київського безпекового форуму.

"Те, що стосується судової влади, а також міліції, що необхідно, так це підвищити зарплату. Якщо люди отримують 100 доларів на місяць, вони будуть продовжувати підживлювати корупцію", - вважає Міжей.

Читайте такожЕксперт: корупція в Україні заважає введенню безвізового режиму з ЄС

За його словами, це стосується і молодих працівників, тому що управлінська система в Україні всі попередні роки мала тенденцію до псування людей.

"Європейська делегація зараз наполегливо працює з українським урядом, щоб допомогти цій галузі, і я буду з вами відвертим: реформа державної служби повинна бути прискорена, це надзвичайно важливо, особливо у стратегічних галузях ", - зазначив Міжей.

На його переконання, влада України має здійснити радикальні та оперативні реформи.