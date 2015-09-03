Вартість діамантів прокурора-хабарника складає майже 540 тисяч - ЗМІ

Про це сказано у висновку судово-товарознавчої експертизи, яку провів Харківський НДІСЕ, передає Українська правда.

"Загальна ринкова вартість діамантів (без врахування ПДВ), зазначених у постанові про призначення експертизи, станом на 29 липня 2015 року складала 535 733,52 грн", - йдеться у документі.

"Діаманти, зазначені в постанові про призначення експертизи, за характеристиками УКТЗЕД відносяться до полірованих алмазів з багаточисленними плоскими полірованими поверхнями або гранями, які не потребують подальшої обробки для використання в ювелірних виробах – товарної підпозиції 7102 39", - заявили експерти.

Водночас заробітна плата Корнійця протягом 2014-2015 років становила 133 тисячі 240 гривень.

Як повідомлялося, підозрюваний у хабарництві екс-заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць вважає своє звільнення незаконним і не виключає звернення до суду з метою поновлення на роботі.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня генеральний прокурор Шокін своїм наказом звільнив з органів прокуратури підозрюваних у хабарництві першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна і Корнійця.

Корнієць і Шапакін були затримані в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня.

За даними прес-центру СБУ, у затриманих вилучено близько 500 тис. доларів і коштовності. «Встановлено, що вони вступили в корупційний зговір і отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн», - заявили в СБУ.

Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тис. доларів, а у заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн.

31 липня Корнієць вийшов з СІЗО після внесення застави.