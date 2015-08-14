Один з "діамантових прокурорів" хоче відновитися на посаді через суд

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Як відомо, я звільнений з органів прокуратури, звільнення вважаю необгрунтованим, а тому готую заяву до генерального прокурора України про поновлення мене на роботі", - сказав Корнієць.

Відповідаючи на питання, чи буде він звертатися до суду в разі незадоволення його заяви, Корнієць зазначив: "Так, дійсно, закон дає мені таке право, та у разі відмови генерального прокурора відновити мене на посаді - я буду звертатися в суд".

У свою чергу адвокат Корнійця Віктор Петруненко додав, що "ми будемо просити генерального прокурора провести колегію, щоб обговорити на ній, чи законно був звільнений Корнієць, чи ні, тому що його рішення про звільнення готувалося на основі наданій його підлеглими довідки".

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Продовжуючи тему, Корнієць повідомив, що про своє звільнення він дізнався зі ЗМІ та з інформації з сайту Генеральної прокуратури. "Є наказ про звільнення і з яким формулюванням - мені не відомо, з наказом я не ознайомлений і не підписував його", - додав колишній високопоставлений чиновник прокуратури.

При цьому він зазначив, що готовий повернутися на роботу в органи прокуратури, щоб довести слідство за всіма розпочатими з його участю кримінальних проваджень, зокрема про незаконне землекористуванні на Київщині.

За словами Корнійця, під його керівництвом були висунуті підозри власнику комплексу багатоповерхівок, який знищив бомбосховище в місті Вишневе, отримавши великі прибутки, колишнього ректора Національної податкової академії в привласненні держмайна на 14 млн грн.

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Разом з тим Корнієць повідомив, що працівниками прокуратури Київської області під його керівництвом були затримані бізнесмени, які під виглядом давальницької сировини намагалися вивезти з України в Китай 5 200 кг бурштину.

За його словами, "ця справа зараз перебуває в органах внутрішніх справ без руху".

При цьому Корнієць заявив, що не тримає образи на своїх колег з прокуратури, які відкрили щодо нього кримінальне провадження, яке він називає необгрунтованим, і вважає, що "чим швидше буде визнана помилка, тим краще буде, насамперед, для нашої спільної справи".

Відповідаючи на уточнююче запитання, він зазначив, що його звільнення "відбулася швидше під тиском засобів масової інформації".

Також Корнієць висловив упевненість, що його звільнення можна пов'язати з тим, що він протидіяв незаконного видобутку піску. "Я не буду називати прізвищ, але була невигідна моя принципова позиція щодо протидії незаконному видобутку піску в області... за моїми даними, на території Київської області знаходиться близько 40 місць незаконного видобутку піску", - заявив екс-заступник прокурора Київської області.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня генеральний прокурор Шокін своїм наказом звільнив з органів прокуратури підозрюваних у хабарництві першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна і Корнійця.

Корнієць і Шапакін були затримані в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня.

За даними прес-центру СБУ, у затриманих вилучено близько 500 тис. доларів і коштовності. «Встановлено, що вони вступили в корупційний зговір і отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн», - заявили в СБУ.

Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тис. доларів, а у заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн.

31 липня Корнієць вийшов з СІЗО після внесення застави.