Черновецький: ”Хліб не можна, щоб їли свині”

У Києві ціни на хліб буде підвищено, але залишаться найнижчими в Україні, заявив журналістам Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Хліб не можна, щоб їли свині. Це недобре. Я вважаю, що це великий гріх… Інша річ, що ми проводимо моніторинг, і хліб у Києві буде дешевшим, ніж в інших областях. Я матиму кожного тижня про це зведення. Але годувати тварин таким цінним продуктом, оскільки ціна на нього була відповідна, я не дам».

При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не уточнив, коли і наскільки планується підвищення цін на хліб у столиці.