Яроша знову госпіталізували і готують до операції - лікар

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Юрій Скребець.

"Внаслідок надмірних вправ з розробки пораненого ліктьового суглоба вщент розлетілися внутрішні металоконструкції. На наступному тижні - операція", - написав він.

Підбиті, але незламні ;)Сьогодні госпіталізували Провідника...Трохи підвела величезна жага до одужання: внаслідок надм... Posted by Юрій Скребець on 10 вересня 2015 р.

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