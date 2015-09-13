До Умані приїхали близько 26 тисяч паломників-хасидів

До Умані Черкаської області на святкування юдейського нового року Рош-га-Шана станом на 13-те вересня прибуло понад 25,6 тис. паломників-хасидів з 19 країн світу.

Як повідомили УНІАН в Уманському міськвідділі міліції, на території міста, за час перебування хасидів, правоохоронці не зафіксували надзвичайних ситуацій чи конфліктів.

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Як повідомляв УНІАН, до Умані станом на 11 вересня прибуло понад 24,5 тис. паломників-хасидів з 19-ти країн. На святкування єврейського нового року Рош-га-Шана цієї осені до Умані очікується приїзд близько 27 тис. паломників із 24 країн світу, переважно з Ізраїлю та США.

Довідка УНІАН. Щороку в Умані збираються прихильники юдейської течії хасидизму. Тут, на єврейському кладовищі, похований Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв. Цьогоріч Рош-га-Шана відзначатимуть 14–15 вересня.