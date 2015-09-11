До Умані на святкування Рош-га-Шана вже прибули понад 24,5 тисяч паломників-хасидів

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДСНС у Черкаській області, за безпекою паломників пильнують 90 рятувальників, у розпорядженні яких знаходиться 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки. У місцях відправлення релігійних обрядів та масового перебування паломників встановлено 3 спеціальних стаціонарних пости, а також розроблено 2 спеціальних піших маршрути, на яких постійно чергують патрулі, сформовані з правоохоронців та рятувальників.

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Довідка УНІАН. Щороку в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму, оскільки тут, на єврейському кладовищі, похований Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв. Цьогоріч Рош-га-Шана відзначатимуть 14–15 вересня.