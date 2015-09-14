Президент привітав іудеїв України зі святом Рош-Гашана

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

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«Сердечно вітаю вас із Рош-Гашана — єврейським Новим роком — святом очищення й оновлення душі. Шаную прагнення єврейської громади України, яка послідовно відстоює європейські цінності, є активним учасником суспільних процесів, докладає значних зусиль для збереження миру та добробуту в державі», - зауважив Петро Порошенко.

Він побажав іудеям міцного здоров’я, щастя та родинного благополуччя.