Президент привітав іудеїв України зі святом Рош-Гашана
11:17, 14 вересня 2015Суспільство
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Президент України Петро Порошенко привітав іудеїв України зі святом Рош-Гашана.
Він побажав юдеям міцного здоров'я, щастя та сімейного благополуччя / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
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«Сердечно вітаю вас із Рош-Гашана — єврейським Новим роком — святом очищення й оновлення душі. Шаную прагнення єврейської громади України, яка послідовно відстоює європейські цінності, є активним учасником суспільних процесів, докладає значних зусиль для збереження миру та добробуту в державі», - зауважив Петро Порошенко.
Він побажав іудеям міцного здоров’я, щастя та родинного благополуччя.
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