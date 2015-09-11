Паломники-хасиди перерахували 300 тисяч гривень для бійців АТО

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Уманській міськраді, кошти перераховано на цільовий рахунок виконкому міськради. Ці кошти витратять на допомогу бійцям АТО з міста Умань.

Як повідомляв УНІАН, до міста Умань станом на 16.00 10 вересня прибуло майже 12 тис. паломників-хасидів. На святкування єврейського нового року Рош-га-Шана цієї осені до Умані очікується приїзд близько 27 тис. паломників із 24 країн світу, переважно з Ізраїлю та США.

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Довідка УНІАН. Щороку в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму, оскільки тут, на єврейському кладовищі, похований Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв. Цьогоріч Рош-га-Шана відзначатимуть 14–15 вересня.