На Донеччині етнічні греки влаштували весілля у вишиванках (фото)

Про це 0629.com.ua повідомила мати нареченого Ольга Зурнаджи.

Перший день весілля був традиційним - наречена Вікторія була в білій сукні, а наречений Володимир - у костюмі, а на другий день і молоді і гості одягнули вишиванки.

За словами Ольги, її чоловік етнічний грек, а вона - українка. Точно також і батьки з боку нареченої - батько грек, а дружина - українка. За допомогою вишиванок вони вирішили проявити себе і показати свою любов до рідної країни.

На весілля прийшли 70 осіб, частина з яких вбралася у вишиванки. В цей день у Сартані звучало безліч українських пісень і відомі слова: "Слава Україні! Героям слава!".

Читайте такожШлюб рятує від алкоголізму - відкриття

Сартана неодноразово піддавалася обстрілу з боку бойовиків. Так, в ніч на 17 серпня бойовики обстріляли Сартану із САУ.